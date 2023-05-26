Бархатцы, календула и луковая шелуха помогут справиться с нематодой на участке

Раствор от нематоды на основе бархатцев готовится следующим образом. Собранные цветки соединяются с водой в пропорции 1:1 и настаиваются в течение 48 часов.

Средство должно находиться вдали от прямых солнечных лучей, в холодном помещении. После чего процеживается, смешивается с водой в пропорции 1:10, и им обрабатываются зараженные нематодой растения.

Раствор из календулы тоже несложно приготовить. Полкило сушеных цветков календулы нужно залить пятью литрами прокипяченной воды, остуженной до 40-50 градусов.

Жидкость настаивается в течение суток и затем используется для опрыскивания растений.

Хорошим средством против нематоды является и луковая шелуха. Один килограмм луковой шелухи нужно залить десятью литрами воды, настоять в течение суток, процедить и затем можно использовать.

Эту жидкость можно применять для опрыскивания растений против нематоды один раз в неделю.