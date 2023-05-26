Дачники рассказали, как обрабатывать плодовые деревья от вредителей после цветения

Но когда лепестки соцветий опадут, наступает самое подходящее время для обработки. Для этого используются специальные препараты.

Например, против вишневой мухи эффективны такие средства, как «Искра», «Фуфанон» или «Актара».

Через три дня после такой обработки деревья опрыскивают раствором бордоской жидкости. Можно использовать «Фундазол» или «Скор».

Плодовые деревья нужно обрабатывать не только от вредителей, но и от болезней, например, ржавчины.

Особенно актуально это для груши. Но следует помнить, что каждый препарат можно использовать для опрыскивания дерева только один раз.