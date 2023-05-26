Зачем дачники упаковывают недозревшие помидоры в пакеты прямо на кустах: интересная и эффективная хитрость

Если на улице холодно, а помидоры не успели созреть, этот процесс вполне реально укорить, тем самым защищая плоды от фитофтороза.

Достаточно крупные, но незрелые овощи нужно спрятать в полиэтиленовые пакеты, чтобы процесс созревания шел быстрее.

Для этого подойдут фасовочные пакеты, которые надевают на кисть с плодами. Если все сделано правильно, через 3 дня можно будет снять созревшие помидоры.

А если на ветке был один помидор, который почти созрел, что зеленые плоды достигнут зрелости еще быстрее.