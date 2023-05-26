Как вырастить зеленый лук за неделю: дачники поделились хитрым трюком

Для выращивания растения таким способом потребуются мелкие луковицы, а также полиэтиленовые пакеты и опилки.

Древесные опилки нужно сложить в кастрюлю, залить кипятком, остудить и слить жидкость. Затем 2-3 горсти следует положить пакеты.

Толщина слоя опилок должна составить 3 см, их нужно хорошо утрамбовать. У них сажают луковицу, предварительно отрезав шейку.

После этого пакет надувают и завязывают. Развязать его можно будет после того, когда покажутся молодые перья лука.