Как вырастить зеленый лук за неделю: дачники поделились хитрым трюком

Для выращивания растения таким способом потребуются мелкие луковицы, а также полиэтиленовые пакеты и опилки.
Древесные опилки нужно сложить в кастрюлю, залить кипятком, остудить и слить жидкость. Затем 2-3 горсти следует положить пакеты.
Толщина слоя опилок должна составить 3 см, их нужно хорошо утрамбовать. У них сажают луковицу, предварительно отрезав шейку.
После этого пакет надувают и завязывают. Развязать его можно будет после того, когда покажутся молодые перья лука.
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