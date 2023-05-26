Дачники рассказали, как избавиться от всех вредителей в теплице с помощью простого и дешевого средства

Для борьбы с ними можно использовать средство, которое не нанесет вреда растениям и эффективно уничтожит вредителей.
Это камфорное масло, которое можно купить в любой аптеке за копейки. Его следует развести в 10 л воды.
Затем в раствор добавляют натертое хозяйственное мыло, все перемешивают, переливают в подходящую емкость и опрыскивают растения.
Перед обработкой и после нее грядки в теплице нужно хорошо полить, чтобы состав лучше усваивался.
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