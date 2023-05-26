Дачники объяснили, чего нельзя делать при выращивании гороха: урожая не будет

Горох лучше сажать пораньше, в апреле-мае, поскольку сильную жару растение не любит. К июню он должен нарастить зеленую массу.

Поливать горох нужно так, чтобы почва постоянно была чуть влажной. Ни в коем случае нельзя сажать горох в тени.

Не стоит усердствовать с органическими удобрениями, это приведет к увеличению зеленой массы, а не к росту стручков.

Важно обратить внимание на культуры, растущие рядом с горохом. Это не должны быть чеснок и лук, зато подходят морковь, огурцы, клубника, кабачки и капуста.