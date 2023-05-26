Лукашенко сообщил, что процесс перемещения ядерного оружия в Беларусь уже начался

В Беларуси подготовлены места для хранения российского ядерного оружия. Об этом журналистам заявил белорусский президент, добавив, что перемещение ядерных боеприпасов уже началось.

Размещение вооружения осуществляется согласно предварительным договоренностям с руководством России.

Александр Лукашенко отметил, что, вернувшись в страну, лично убедится, прибыло ли уже ядерное оружие в Беларусь или нет.

Белорусский лидер подчеркнул, что он полностью понимает всю ответственность за сохранность вооружения и гарантирует его безопасность:

Это не обсуждается даже. Вы за ядерное оружие не переживайте. Мы же несем за это ответственность. Это серьезные вопросы. Здесь тоже будет все в порядке.

Александр Лукашенко подтвердил, что устное решение о размещении ядерного оружия в Беларуси, принятое совместно с Владимиром Путиным, закреплено официальным письменным документом.