Армения и Азербайджан смогли договориться и взаимно признали территориальную целостность

По словам Пашиняна, это соглашение заметно продвинет вперед процесс нормализации отношений между странами.

Премьер-министр Армении надеется, что права и безопасность армян Нагорного Карабаха будут под защитой международного права.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что его государство не претендует на территории Армении.

По его словам, сейчас существует реальная возможность достигнуть мирного согласия между двумя сторонами, к такому исходу может привести взаимное признание территориальной целостности обеими государствами.

В свою очередь Владимир Путин выступил с инициативой обсуждения всех существующих противоречий между Арменией и Азербайджаном при проведении трехсторонней встречи с посредничеством России.