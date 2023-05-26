Медведев предположил полное исчезновение Украины после СВО и рассказал, как это будет

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о возможном исходе СВО на Украине. Он предположил три возможных сценария.

По первому из них западные территории Украины отойдут ряду стран Евросоюза. Остальная "ничейная земля" в недалеком будущем вступит в НАТО.

В этой ситуации, по словам Медведева, конфликт может усилиться и войти в новую стадию, вплоть до начала третьей мировой войны.

Согласно второму сценарию, Украина исчезнет полностью, когда будет завершена СВО. В этом случае страну разделят между собой европейские страны и Россия.

При этом украинские боевики, рассредоточившись по разным государствам, будут продолжать террористические действия.

Третий вариант исхода событий самый безопасный, с наименьшим риском развития нового витка конфликта.

Он предполагает добровольное заявление центральных и других регионов Украины о присоединении к Российской Федерации.

По мнению Медведева, Россию устроил бы второй вариант как временное решение проблемы. Самым же идеальным выходом был бы третий сценарий.