Вашингтон напомнил: Киев не должен применять оружие США в своих вторжениях на российские земли

Во время проведения пресс-конференции после заседания созданной Западом многонациональной группы по координации военной помощи Киеву Милли напомнил о правилах, которые были установлены при передаче военной помощи Украине.

Правила, которые мы установили с украинцами, состоят в том, чтобы не использовать предоставленную Соединенными Штатами технику для нападений на территорию Россию.

Американский генерал добавил, что военное руководства в данный момент пытается разобраться, было ли использовано оружие США во время вылазок украинских диверсантов в Белгородской области на территории Российской Федерации.