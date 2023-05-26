Вашингтон напомнил: Киев не должен применять оружие США в своих вторжениях на российские земли

07:18 2023-05-26

Генерал Марк Милли, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, напомнил, на каких условиях Вашингтон передал Киеву оружие. ВСУ не должны применять его на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Во время проведения пресс-конференции после заседания созданной Западом многонациональной группы по координации военной помощи Киеву Милли напомнил о правилах, которые были установлены при передаче военной помощи Украине.

Правила, которые мы установили с украинцами, состоят в том, чтобы не использовать предоставленную Соединенными Штатами технику для нападений на территорию Россию.

Американский генерал добавил, что военное руководства в данный момент пытается разобраться, было ли использовано оружие США во время вылазок украинских диверсантов в Белгородской области на территории Российской Федерации.