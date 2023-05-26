Медведев: война на Украине может длиться десятилетиями

В его предпочтительном варианте западные области Украины отошли бы к нескольким странам ЕС, а восточные — к России, а жители центральных областей проголосовали бы за присоединение к России.

«При таком исходе конфликт завершится с достаточными гарантиями того, что в долгосрочной перспективе он не возобновится», — написал Медведев в онлайн-сервисе Telegram.

Если, с другой стороны, оставшаяся независимой часть Украины войдет в ЕС или НАТО, можно ожидать возобновления боевых действий, "с риском того, что это может быстро перерасти в полноценную третью мировую войну", считает политик.

Как сообщает российское информационное агентство РИА, Медведев заявил, что война в Украине может длиться десятилетиями.

Может быть «три года перемирия, потом еще два года конфликта, а потом все повторится».

По словам Медведева, «временно» приемлемый для Москвы сценарий означал бы, что Украина будет полностью разделена между странами ЕС и Россией в ходе войны, а в Европе будет сформировано украинское правительство в изгнании.

Другие варианты, кроме этих трех, нереалистичны, "это всем ясно", заявил Медведев, хотя кое-кому на Западе "неловко" это признавать.

Он охарактеризовал Украину как «умирающее государство», которое рухнет в результате проигранного военного конфликта.