Новую формулу пищевого льда разработали в США. Один из авторов нового продукта, технолог Эль Кайабьяб Гитлин, отметила, что он изготовлен из хлопьевидного льда, который спрессован в виде гранул.

При смешивании его с газировкой (или другими напитками), вкус напитка за счет льда передается лучше.

В целом американцы сегодня не представляют жизни без пищевого льда. Более того - используют его несколько видов: лед делят на галечный и гранулированный.

Гранулированный - более мягкий и впитывающий, изготовлен из хлопьевидного льда, который спрессован в виде гранул. Галечный - это кусочки льда, отколотые от ледяной глыбы. Считается, что галечный лед чище, чем гранулированный, соответственно, и тает медленнее.

Есть также колотый лед - под ним подразумеваются крупные, медленно тающие кубики.

К каждому виду напитков американцы добавляют свой вид льда.

Это одна из самых отличительных черт американских напитков, - считает писатель Инглиш, написавший целую книгу о навязчивом пристрастии жителей США к пищевому льду.

На протяжении большей части истории лед использовался снаружи сосуда для охлаждения напитка, объясняет Инглиш. Но для американцев все изменилось в 1800-х годах, когда предприниматель Фредерик "Ледяной король" Тюдор начал резать чистый озерный лед в Новой Англии.

Он продавал его внутри страны и за рубеж - вплоть до Индии и Мартиники. Примерно в это же время американцы стали класть лед в напитки. С тех пор популярность пищевого льда только растет.

Льдогенераторы сегодня являются центральным элементом любой веселой вечеринки. Спрос на такое оборудование не снижается: его демонстрируют на TikTok и других платформах. Его продают и покупают, хвастаются и чинят. Потому что без него трудно представить любой до в Америке.