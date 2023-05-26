Neuralink получила разрешение тестировать мозговые имплантаты на людях

«Это важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям», — сообщила калифорнийская компания в своем аккаунте в Twitter, добавив, что «набор для клинических испытаний еще не открыт».

Neuralink разрабатывает подключенные устройства для имплантации в мозг, чтобы общаться с компьютерами напрямую посредством мысли.

Их необходимо в первую очередь использовать для помощи людям, которые парализованы или страдают неврологическими заболеваниями.

Затем стартап планирует сделать эти имплантаты достаточно безопасными и надежными, чтобы их можно было использовать для плановых операций.

Тогда люди могли бы заплатить несколько тысяч долларов, чтобы наделить свой мозг вычислительной мощностью.

По словам Илона Маска, эти чипы должны позволить человечеству прийти к «симбиозу с ИИ».

«Теперь мы уверены, что устройство Neuralink готово для людей, поэтому сроки зависят от процесса одобрения FDA», — сказал он в конце ноября в Твиттере, через месяц после покупки социальной сети.

В июле 2019 года Маск подсчитал, что Neuralink сможет провести свои первые испытания на людях в 2020 году.

На данный момент прототипы размером с монету были имплантированы в черепа животных, и некоторые обезьяны смогли «играть» в видеоигры или «печатать» слова на экране, просто следя глазами за движением курсора.

В конце ноября 2022 года стартап подвел итоги своих последних достижений в области дизайна робота-хирурга и разработки других имплантатов для установки в спинной мозг или глаза для восстановления подвижности или зрения.

В 2022 году Илон Маск призвал сотрудников Neuralink работать быстрее.

«Мы все умрем до того, как произойдет что-то полезное», — заявил он своим сотрудникам.

Другие компании также работают над управлением компьютерами с помощью мысли, например, Synchron, объявившая в июле 2022 года о том, что она имплантировала первый в США интерфейс мозг-машина.

«Мы создаем технологию, способную напрямую транслировать мысли людей, которые потеряли способность двигаться или говорить из-за болезни или травмы», — пояснил цели проекта Томас Оксли, основатель и руководитель этого стартапа, в видео на своем сайте.

Несколько пациентов тестируют имплантат, который вставлен в кровеносные сосуды, чтобы они могли писать электронные письма или выходить в интернет, используя свои глаза и мозг.