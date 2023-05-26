Пугачева оценила вечеринку своего внука Преснякова в США

09:38 2023-05-26

Никита Пресняков с размахом отметил свое 32-летие, пребывая в Америке. Его знаменитой бабушке шумный праздник пришелся по душе.

Внук российской Аллы Пугачевы Никита Пресняков устроил "громкий" праздник в честь своего 32-летия. Алла Борисовна порадовалась за близкого родственника.

Вечеринка состоялась на территории США. Праздник был очень ярким, времени даже на фотографии не было. В своих социальных сетях артист выложил лишь один кадр с торжества. Родные Преснякова на его дне рождении отсутствовали.

Пугачева высказалась относительно праздника внука. Сама певица раньше часто устраивала шумные застолья с друзьями, проводя время весело и шумно.

Знаменитость рада, что Никита делает как она. Бабушка опечалена лишь потому, что не находится рядом с внуком.

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