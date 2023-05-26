Бритни Спирс после многих лет раздора помирилась с матерью

У певицы Бритни Спирс после многолетнего конфликта с членами ее семьи наметилась позитивная тенденция. Как сообщает Рамблер со ссылкой на западные СМИ, впервые за последние три года она встретилась со своей матерью - Линн Айрен Бриджес.

Источники уточняют, что родительница сама очень стремилась восстановить отношения с дочерью.

В соцсетях Бритни рассказала, как прошла их встреча. По словам певицы, в семьях всегда возникают проблемы, и их надо решать. Она также верит, что время лечит бывшие раны.

Исполнительницы не скрывает, что очень рада встрече с матерью. Бритни также публично призналась в любви к Линн.

Певица подчеркнула, что она счастлива после многих лет разлуки выпить кофе с мамой. Теперь они планируют сообща прогуляться по магазинам.