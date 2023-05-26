Американец отсидел 33 года за несовершенное преступление и был выпущен на свободу

Даниэль Салдана, которому сейчас 55 лет, был ошибочно отправлен за решетку, заявил в четверг прессе окружной прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон.

В его случае судебная система потерпела неудачу.

В 1990 году Салдана был приговорен к 45 годам пожизненного заключения. В то время вместе с 22-летним парнем в суде находились еще два человека.

Они якобы застрелили шестерых старшеклассников в машине в Лос-Анджелесе, которых приняли за членов банды.

Двое пострадавших получили ранения, никто не погиб, а Салдана всегда настаивал на своей невиновности.

На слушаниях в 2017 году один из созаключенных заявил, что несет ответственность за стрельбу и что Салданы даже не было на месте происшествия.

Случилось так, что оправдательное заявление тогда не было передано, а было направлено властям только в феврале этого года, сообщил прокурор.

«Я был благодарен за то, что остался жив», сказал Салдана журналистам в четверг в окружении своей семьи.

«Было тяжело просыпаться каждый день, зная, что ты невинно заперт в камере», добавил Салдана.

При этом он посетовал, что у него не было ни средств, ни денег, чтобы принять контрмеры против несправедливости, но он всегда верил, что этот «день» наступит.