«Разумно и правильно» — Лейпцигский зоопарк оправдывает скармливание зебр львам

Смотрителя животных перевели в контактный зоопарк, но директор Джунхольд называет убийство хищников «устоявшейся практикой».

Лейпцигский зоопарк защищается от резкой критики после того, как в марте убитого жеребца зебры скормили львам на глазах у посетителей. Перед тем, как 15-летнее животное было забито, зоопарк в течение года пытался перевести жеребца в другое место, заявил директор Лейпцигского зоопарка Йорг Юнхольд в четверг Немецкому агентству печати.

«Это не сработало, потому что в других зоопарках тоже не было места.

Последний вариант в этих случаях — умерщвление на корм хищникам — является устоявшейся практикой.

«После забоя жеребеца скармливали львам в свежем виде.