Handelsblatt: у Teslа произошла утечка персональных данных объемом в 100 Гб в ФРГ и Нидерландах

Газета сообщила, что ему утекло 100 гигабайт конфиденциальных данных, которые, как утверждается, поступили из ИТ-систем Tesla.

Сюда входит конфиденциальная информация о клиентах, сотрудниках и деловых партнерах.

Пакет включает конфиденциальную информацию о более чем 100 000 сотрудников, в которой значатся их личные адреса и зарплаты.

Другие документы, отмеченные как конфиденциальные, касаются таких проектов, как система помощи водителю под названием «Автопилот», разработка новых аккумуляторных элементов и данные по проекту электрического пикапа.

Органы по защите данных из Германии и Нидерландов уже проводят расследование.

Tesla сообщила газете, что подозревает «рассерженного» бывшего сотрудника в обмене данными «в нарушение конфиденциальности».

Он злоупотребил своим доступом в качестве сервисного техника, чтобы передать информацию и компания подаст на него в суд.

