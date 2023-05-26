Handelsblatt: у Teslа произошла утечка персональных данных объемом в 100 Гб в ФРГ и Нидерландах

Газета сообщила, что ему утекло 100 гигабайт конфиденциальных данных, которые, как утверждается, поступили из ИТ-систем Tesla.
Сюда входит конфиденциальная информация о клиентах, сотрудниках и деловых партнерах.
Пакет включает конфиденциальную информацию о более чем 100 000 сотрудников, в которой значатся их личные адреса и зарплаты.
Другие документы, отмеченные как конфиденциальные, касаются таких проектов, как система помощи водителю под названием «Автопилот», разработка новых аккумуляторных элементов и данные по проекту электрического пикапа.
Органы по защите данных из Германии и Нидерландов уже проводят расследование.
Tesla сообщила газете, что подозревает «рассерженного» бывшего сотрудника в обмене данными «в нарушение конфиденциальности».
Он злоупотребил своим доступом в качестве сервисного техника, чтобы передать информацию и компания подаст на него в суд.
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