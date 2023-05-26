Дачный эксперт указал основные правила ухода за луком-шалотом, чтобы добиться больших головок

Как вырастить на огороде лук-шалот и получить крупный сочный урожай, рассказал эксперт.

Самый первый шаг - выбор сорта, учитывайте ваши климатические условия, размер, урожайность лука, а также время созревания.

Обеспечьте растение подходящим грунтом. Луку-шалоту нужны питательные почвы, насыщенные полезными элементами, обязательно дренированные.

Улучшить качество своей не очень плодородной почвы можно, подмешав в нее перегной или компост.

Лук высаживаем с интервалом в 10 см, рекомендуемая глубина посадок - 4 см. От ряда к ряду соблюдаем расстояние в 30 см.

Поливы делаем постоянно, не допуская больших перерывов. Следим за состоянием грунта: он не должен быть пересохшим или слишком сырым.

Регулярно вносим подкормки с содержанием необходимых для лука-шалота элементов - калия, фосфора, азота.

Внимательно следим за посадками перед сбором урожая, убираем лук вовремя, не передерживая на грядках и в то же время давая ему полностью созреть.

На то, что лук готов к уборке, укажут увядающие и желтеющие листья растения. Как правило, урожай созревает примерно через 2-3 месяца после высаживания в грядку.