Кукуруза была одомашнена в Мексике около 10 000 лет назад

Кукуруза - гибридный вид растения. Это означает, что она была выведена с помощью селекции и не встречается в дикой природе.

Существует более 3 500 различных видов кукурузы, включая красную, синюю, желтую, зеленую, белую и черную кукурузу. Каждый из них имеет свой собственный уникальный вкус и текстуру.

Кукуруза - это самое популярное сельскохозяйственное растение в США. Более 90 миллионов акров земли посвящены ее выращиванию.

Молодая кукуруза, известная как зарянка, содержит больше воды и меньше крахмала, что делает ее более сочной и сладкой.

Женские цветки кукурузы образуют початки, в то время как мужские цветки образуют "щетку" на вершине стебля. Пыльца из мужских цветков переносится ветром на женские цветки, оплодотворяя их.

Во время Великой Депрессии в США кукуруза использовалась для кормления бедных, поскольку она была дешевой и питательной.

Кукуруза - одно из самых эффективных растений для переработки углекислого газа в кислород, что делает ее важным для снижения уровня загрязнения воздуха.