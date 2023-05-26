Замок Нойшванштайн в Баварии, Германия: «Более красиво в интернете»

Детище безумного баварского короля Людвига – жемчужина баварских Альп, вот только добраться до него самостоятельно непросто.
Ехать придётся на поезде из Мюнхена, а на железные дороги сказка о немецкой пунктуальности, увы, не распространяется.
Поезда часто отменяют, а задержка в полчаса не является чем-то из ряда вон.
Вблизи замок смотреть неинтересно (он слишком большой для этого), а живописные и загадочные фотографии из путеводителей на самом деле сделаны с одной из гор неподалёку.
Но вот беда – гиды вас туда не поведут.
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