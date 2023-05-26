Замок Нойшванштайн в Баварии, Германия: «Более красиво в интернете»

Детище безумного баварского короля Людвига – жемчужина баварских Альп, вот только добраться до него самостоятельно непросто.

Ехать придётся на поезде из Мюнхена, а на железные дороги сказка о немецкой пунктуальности, увы, не распространяется.

Поезда часто отменяют, а задержка в полчаса не является чем-то из ряда вон.

Вблизи замок смотреть неинтересно (он слишком большой для этого), а живописные и загадочные фотографии из путеводителей на самом деле сделаны с одной из гор неподалёку.

Но вот беда – гиды вас туда не поведут.