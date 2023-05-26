СК: задержан витебчанин, занимавшийся заказными Ddos-атаками и сбором персональных данных

По данным следствия, «ипэшника», разработавший вредоносную программу, создал в национальной доменной зоне сайт по предоставлению платных услуг, связанных с Ddos-атаками в отношении интернет-ресурсов по пожеланию заказчиков, также хакер собирал и распространял персональные данные граждан.

Кроме того, витебчанин администрировал новостной канал, где размещал ложную информацию, дискредитирующую государственные органы власти и правоохранительную систему Республики Беларусь.

По факту произошедшего следователями возбуждены уголовные дела по статьям 354 (разработка вредоносных компьютерных программ) и 203-1 (незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных) Уголовного кодекса Беларуси.

К фигуранту применена мера пресечения в виде заключения под стражу.