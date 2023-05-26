Жена сделала татуировку с именем мужа и обиделась, что супруг не хочет ответить ей тем же

Муж надпись одобрил, подумав, что жена действительно довольно мило проявила любовь и привязанность к нему.

Но трогательность ситуации закончилась в тот момент, когда дама поинтересовалась: а когда же любимый мужчина пойдёт к тату-мастеру и тоже сделает татуировку с её именем?

Женщине было крайне неприятно услышать ответ. Наш герой по-прежнему не хочет, чтобы его кожу украшали татуировки. Так что на милый жест жены он отвечать тем же не собирается.

Теперь в семье ощущается некое напряжение, так что наш герой даже обратился к пользователям соцсетей за поддержкой и советом.

Люди уверены, что он полностью прав. Татуировка — это очень личный шаг, на который человек должен решиться самостоятельно, а не под давлением. В конце концов, есть множество способов доказать женщине свою любовь и преданность, а не только её имя, вытатуированное на коже.