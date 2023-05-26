Доцент Коннор Макмениман рассказал, какой запах человеческого тела сильнее всего привлекает комаров

Давно замечено, что на одних людей комары буквально набрасываются, а на других мало реагируют. Чтобы понять, какие именно человеческие запахи привлекают комаров, был проведен эксперимент.

Для этого в Африке было возведено экранированное скрининговое помещение размером 20 на 20 метров, куда поместили комаров. По его периметру расставили шесть экранированных палаток, в которых спали участники эксперимента.

Воздух из палаток с запахами тел и дыхания участников передавался по длинным трубкам в основное помещение на впитывающие прокладки. Затем он нагревался и насыщался углекислым газом, чтобы сымитировать спящих людей.

Движение комаров к разным запахам отслеживалось с помощью инфракрасных камер. Было отмечено, что некоторые запахи действительно привлекали насекомых гораздо сильнее, чем другие.

Больше всего им "нравились" карбоновые кислоты, в том числе масляная, которая присутствует в вонючих сырах. Эта кислота вырабатывается бактериями на поверхности человеческой кожи, но сам человек не ощущает ее аромата.

А вот другое химическое вещество, наоборот, отпугивало комаров. Его название - "эвкалиптол", и он содержится во многих растениях.

Высокое содержание эвкалиптола было замечено в крови одного из участников эксперимента. Очевидно, это было связано с его рационом питания.

Так, в ходе научного эксперимента было доказано, что большие группы комаров одинаково реагируют на одни и те же химические соединения. На основании этого в ближайшем будущем будут созданы эффективные репелленты и ловушки для комаров.