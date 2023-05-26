Чемпионат по выманиванию из земли дождевых червей начался

12:41 2023-05-26

Необычный чемпионат, прошедший в Фалмуте (Корнуолл, Англия), собрал немало любителей странных развлечений.

Участникам предлагалось продемонстрировать свои умения в таком нелёгком деле, как выманивание дождевых червей из земли.

чемпионат по выманиванию червей

Суть в том, что каждой команде выделяется участок земли площадью два квадратных метра и полчаса времени.

За это время нужно делать всё, что угодно, чтобы заставить как можно больше червяков выползти на поверхность. Нельзя только копать землю.

чемпионат по выманиванию червей

Вот участники и стараются изо всех сил, играя на музыкальных инструментах, создавая вибрацию с помощью диких топочущих плясок и даже вежливо уговаривая червей появиться.

чемпионат по выманиванию червей

В этом году команде-победительнице удалось «зачаровать» 20 червей, а всего во время чемпионата было выманено 260 созданий.

Это намного больше, чем во время прошлогоднего мероприятия, которое проходило при очень жаркой погоде — тогда из земли вылез один-единственный червяк.

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