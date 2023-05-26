Мама забыла дочку в машине, и девочка умерла от жары

Когда бригада скорой помощи прибыла к жительнице округа Холмс (Флорида, США), быстро выяснилось, что спасать уже некого — маленькая девочка скончалась.

Изначально 23-летняя мать утверждала, что дочь находилась в доме и внезапно потеряла сознание, но приехавшие на место происшествия полицейские быстро докопались до правды.

Девочку попросту забыли в машине, где она просидела примерно с полуночи до трёх часов следующего дня.

Днём машина раскалилась до 41,6 градусов, и малышка не выдержала такой жары. Кстати, вместе с девочкой в машине находился её 4-летний брат, но поскольку он постарше, то догадался и сумел выбраться. Всё это время родители даже не вспомнили про детей.

Кэтрин и её супруга Кристофера МакЛина арестовали. Поскольку в доме были обнаружены наркотические вещества, пока обвинение заключается в хранении наркотиков.

Как только будут известны результаты вскрытия тела умершей девочки, к этим обвинениям добавится жестокое обращение с детьми и убийство.