Купив на рынке пару устриц, женщина нашла в одной из них оранжевую жемчужину

Жительница Чонбури (Таиланд) получила и то, и другое. В одной из купленных устриц обнаружилась блестящая жемчужина удивительного оранжевого цвета.
Тевали и её супруга порадовал такой неожиданный «бонус».
Дама понятия не имеет, сколько может стоить найденная драгоценность, так что она планирует показать находку ювелиру.
Тевали не желает продавать жемчуг и собирается оставить его у себя в качестве удивительного сувенира, подаренного самой природой.
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