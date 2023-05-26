Купив на рынке пару устриц, женщина нашла в одной из них оранжевую жемчужину

Жительница Чонбури (Таиланд) получила и то, и другое. В одной из купленных устриц обнаружилась блестящая жемчужина удивительного оранжевого цвета.

Тевали и её супруга порадовал такой неожиданный «бонус».

Дама понятия не имеет, сколько может стоить найденная драгоценность, так что она планирует показать находку ювелиру.

Тевали не желает продавать жемчуг и собирается оставить его у себя в качестве удивительного сувенира, подаренного самой природой.