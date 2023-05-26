Внук убил бабушку молотком, а после вызвал уборщицу, чтобы та отмыла кровавые пятна в доме

Женщину встретил 34-летний Энтони Майкл Коррадо, который был испачкан кровью.

Да и в доме, где предстояло убираться работнице, были видны многочисленные кровавые пятна. Но хитроумная уборщица обманула Энтони, заявив, что ей нужно забрать из машины кое-какие чистящие средства.

Оказавшись на улице, дама бросилась останавливать автомобиль помощника шерифа, ехавший мимо, и сообщила представителю власти о подозрительном клиенте.

Очень скоро Энтони оказался под стражей. Оказывается, он явился в дом своих бабушки и дедушки и жестоко избил стариков молотком.

Дедушка с травмой головы сейчас находится в больнице, но бабушку внук забил насмерть.

Мужчина и ранее имел проблемы с законом — в частности, за преступления, связанные с наркотиками.

На Энтони действовал судебный запрет, согласно которому ему нельзя было приближаться к бабушке с дедушкой, но причина запрета не разглашается.

По крайней мере, пока идёт следствие по делу.