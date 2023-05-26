Из-за пристрастия к ботоксу невеста окосела за несколько недель до свадьбы

Жительница Хитчина (Хартфордшир, Англия) признаётся, что виновата сама. Ботокс стоит недёшево, и поэтому Карла пришла в восторг, когда с ней связались несколько клиник и предложили принять участие в акции и получить бесплатные инъекции. Карла пожадничала и пошла во все клиники, то есть явно перебрала с ботоксом.

Практически сразу дама заметила, что её лицо меняется, а конечным результатом стало то, что она окосела на один глаз.

Такое лицо не будет вечно расстраивать женщину, но очень плохо то, что через несколько недель у неё свадьба. Конечно, Карле хочется выглядеть красивой невестой, а вовсе не невестой Франкенштейна.

Дама мрачно шутит, что если глаз не придёт в норму, ей нужно будет подумать о причёске, скрывающей пол-лица.

Оглядываясь назад, Карла сожалеет о своём неумеренном пристрастии к ботоксу и предупреждает всех о том, что нужно соблюдать осторожность. Сама она всё-таки надеется на то, что к свадьбе успеет прийти в порядок.