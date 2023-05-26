Медленный рост моркови можно исправить грамотным поливом

Чтобы затормозившийся корнеплод быстро пошел в рост, достаточно будет всего одного "соленого" полива.

Для этого в ведро воды нужно добавить всего одну столовую ложку поваренной соли и тщательно полить этой водой растения.

У такого метода полива очень высокая результативность по сравнению с обычным. Это объясняется тем, что соль улучшает усвоение растениями питательных веществ и микроэлементов.

У соли есть и еще одно ценное качество. Она помогает отгонять с растений вредных насекомых, что тоже способствует увеличению урожайности моркови.