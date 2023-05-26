Домработница Орбакайте сообщила, где находится младший сын певицы Дени

Кристина Орбакайте давно проживает в США с мужем и дочерью Клавдией. Никита Пресняков - ее старший наследник, также находится в Штатах.

О местонахождении Дени Байсарова не было ничего известно: он исчез из социальных сетей. Домработница Орбакайте Людмила Дороднова пролила свет на ситуацию.

Женщина работает на певицу не первый десяток лет. Кристину она знает с детства. Дороднова утверждает, что артистка забрала всех детей с собой.

Людмила также призналась, что переживает за судьбу своей хозяйки, так как ее сильно критикуют в обществе сейчас.

Орбакайте продолжает свою творческую деятельность и за границей. Ее концерты проходят в Америке, Европе. Недавно все же было отменено выступление артистки в Германии из-за проблем с визами.