Бывалый огородник рассказал, что нужно сделать в июне, чтобы перцы обильно цвели

Опытные дачники рекомендуют сделать одно простое действие, чтобы усилить цветение и в последствии - плодоношение. В этом случае богатый урожай перцев гарантирован.

Осмотрите кусты перцев со всех сторон, обратите внимание на завязи. Если они уже появились, срочно избавьтесь от них.

Завязавшиеся плоды останавливают или замедляют цветение, а это плохо отразится на урожайности. Если удалить первые завязи растения, его силы будут правильно перераспределяться.

Перец опять войдет в фазу цветения, которая была приостановлена. И скорее всего, этот процесс пойдет еще более активно и плодотворно.

Если перец дал много цветов хорошего качества, значит и плодоносить перец тоже будет хорошо. А значит дачнику следует ожидать отменного урожая крупных, сочных перцев.

Возьмите также на заметку полезное удобрение, которое также увеличивает урожайность и улучшает вкус плодов, при этом действует еще и как антисептик.

На 100 мл молочной сыворотки добавьте пару капель йода и литр воды. Все перемешиваем и используем для полива.