В 2017 году Кейко Кавано открыла необычные курсы, на которых она учит людей улыбаться

14:10 2023-05-26

Жительница Японии рассказала, что улыбка — это не такое уж простое искусство, так что её услугами воспользовалось немало людей, плюс женщина подготовила около 700 педагогов, являющихся «специалистами по улыбкам».

Особенным спросом подобные курсы начали пользоваться после окончания пандемии Covid-19, когда люди сняли с лиц надоевшие защитные маски и поняли, что теперь, когда можно и нужно демонстрировать окружающим нижнюю часть лица, они забыли, как правильно улыбаться.

Обучающая программа построена на том принципе, что тренировка улыбки похожа на обычную гимнастическую тренировку — нужно научиться управлять мышцами.

Вот только в данном случае речь идёт о мышцах лица. После освоения этой науки любой человек сможет располагать к себе окружающих с помощью красивой улыбки, которая не будет выглядеть натянутой или нелепой.

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