В 2017 году Кейко Кавано открыла необычные курсы, на которых она учит людей улыбаться

Особенным спросом подобные курсы начали пользоваться после окончания пандемии Covid-19, когда люди сняли с лиц надоевшие защитные маски и поняли, что теперь, когда можно и нужно демонстрировать окружающим нижнюю часть лица, они забыли, как правильно улыбаться.

Обучающая программа построена на том принципе, что тренировка улыбки похожа на обычную гимнастическую тренировку — нужно научиться управлять мышцами.

Вот только в данном случае речь идёт о мышцах лица. После освоения этой науки любой человек сможет располагать к себе окружающих с помощью красивой улыбки, которая не будет выглядеть натянутой или нелепой.