Опытный дачник посоветовал, как действовать, если на мульче появилась плесень

Если не принять меры, можно загубить растение, оно будет болеть и слабеть, в конце концов вовсе зачахнет.

Что делать в случае появления плесени, объясняет опытный эксперт по огородному хозяйству.

Сначала надо удалить слой, покрытый плесневым грибком.

Второй момент - тщательный осмотр мульчи, надо определить, есть ли где-то еще плесень, возможно развиваются грибковые инфекции. Все подозрительные участки удаляем.

Уберите из слоя мульчи растительные остатки, различные загрязняющие элементы. Подсушите мульчирующий материал на солнце, выбрав место, которое хорошо проветривается.

Если несмотря на ваши действия плесень снова появилась, нужно искать проблему глубже. Возможно, на участке высокая влажность, особенно там, где расположена мульча.

Тогда надо принять меры, уменьшающие степень влажности.

Если ничего не помогает и плесень все равно время от времени начинает возникать, то придется всю мульчу убрать и заменить ее новым укрывным материалом.