Дачный эксперт назвал типичные ошибки, которые могут погубить весь урожай в огороде

Некоторые огородники неправильно мульчируют грядки, например, оставляют старую мульчу после схода снега.

В результате она не дает почве прогреваться, в ней накапливаются споры болезней и селятся вредители.

Еще одна типичная ошибка – неграмотное внесение подкормок. Если удобрить золой щелочную почву, урожая можно не дождаться.

Нарушение правил севооборота тоже не приводит ни к чему хорошему. Важно учитывать, какие растения можно сажать на грядки после определенных огородных культур.