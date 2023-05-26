Дачный эксперт назвал типичные ошибки, которые могут погубить весь урожай в огороде

Некоторые огородники неправильно мульчируют грядки, например, оставляют старую мульчу после схода снега.
В результате она не дает почве прогреваться, в ней накапливаются споры болезней и селятся вредители.
Еще одна типичная ошибка – неграмотное внесение подкормок. Если удобрить золой щелочную почву, урожая можно не дождаться.
Нарушение правил севооборота тоже не приводит ни к чему хорошему. Важно учитывать, какие растения можно сажать на грядки после определенных огородных культур.
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