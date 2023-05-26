Интернет помог женщине расшифровать забытый семейный рецепт, которому более полутора тысяч лет

Наташа Контарди из Монреаля долгие годы кропотливо документировала рецепты своей бабушки. Не раз готовила и вместе с самой Нонной, чтобы получить “правильные ощущения и запах и развить мышечную память”.

Но потом обнаружила в старинной коробке рецепт, написанный на еще более старой бумаге. Она не очень хорошо разбиралась в итальянской скорописи, и обратилась за помощью к бабушке. Однако Нонна его тоже не распознала.

И тут на помощь пришел Интернет. Контарди опубликовала фото в соцсетях и кулинарных платформах в надежде, что кто-нибудь поможет ей перевести. И в итоге нашла именно то, что искала.

Историк кулинарии и владелица пекарни Cultured Milkmaid в Мексике Рианнон Гэммилл узнала слово “серпентоне”, или змея, и задалась вопросом: может ли ее семья быть родом из итальянской Умбрии, где есть одноименная выпечка?

Они из деревни неподалеку, - ответила Контарди.

Оказывается, serpentone alle mandorle - не просто старый рецепт, а очень старый. Различные версии рецепта, доступные в Интернете, сообщают, что он датируется примерно 400 годом нашей эры. И был создан в память о чудесном спасении святой Анатолии от казни с использованием змей.

Хотя самое раннее использование этого миндального печенья было ограничено праздником Святой Анатолии 10 июля, Серпентоне теперь готовят и по другим особым праздникам, таким как Рождество или Пасха.

Учитывая 1600-летнюю историю, рецепт сегодня существует в разных версиях. Но рецепт, найденный Контарди, считается самым полным. Благодаря ему, копилка блюд большой итальянской семьи стала еще более полной.