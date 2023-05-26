Рассол от квашеной капусты сильно повышает урожайность на огороде

Капустный рассол, попадая в землю, активно перерабатывает органические остатки и превращает их в питательную среду для растущих в огороде культур.

В нем содержатся все необходимые для питания растений элементы. Он фактически заменяет собой такой комплексный препарат для подкормки, как "Байкал".

Огородные культуры можно удобрять как непосредственно капустным рассолом, так и готовить настой для полива на его основе. В первом случае нужно развести 1 литр рассола в 9 литрах воды и периодически поливать им грядки.

Во втором необходимо "заквасить" в рассоле кухонные очистки или траву. Ими нужно заполнить половину емкости ведра, залить водой и добавить капустный рассол.

Ведро ставится в теплое место на 5-7 дней, а его содержимое периодически перемешивается 1-2 раза в день. Готовую подкормку разводят водой в соотношении 1 л раствора на 9 л воды и поливают ею грядки.

"Заквашенную" траву или очистки можно использовать, разложив их в междурядьях.

Особенно хорошо удобрение из капустного рассола действует на замульчированных грядках, поскольку бактериям необходима органика для питания и они отлично выживают во влажной среде.