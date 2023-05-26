Бывалый огородник рассказал, чем кормить лук в июне, чтобы луковицы росли большими

Репчатый лук плохо себя чувствует на кислых почвах. Лучше высаживать его, по возможности, в грунт с нейтральный уровнем РН.

Чтобы добиться крупных луковиц, надо подкармливать растение в течение всего периода роста. Разбираемся вместе с экспертом, чем удобрять лук в первом месяце лета.

Предварительно перед внесением любого удобрения землю надо разрыхлить, убрать с нее сорняки, хорошенько полить. Затем добавляем органические или минеральные подкормки.

Из органики выбираем коровий навоз или птичий помет. На 10 литров коровяка добавляем 6 десятилитровых ведер воды. На 10 литров помета берем 16-18 ведер воды.

Разведенной жидкостью поливаем луковые грядки.

Из минеральных удобрений подойдут аммиачная селитра - 25 г, суперфосфат - 30 г, сульфат калия - 25 г.

Надо помнить, что почти за месяц до сбора урожая поливы и подкормки прекращаются. Извлекать лук из земли надо, когда луковицы покрылись чешуйками, а шейка стала тонкой.

Перья уже лежат по земле к этому моменту.