Китайцев, корейцев и японцев можно различить по языку, стилю одежды и поведению

Принято считать, что у японцев более вытянутые лица, нежели у китайцев и корейцев. Также считается, что у них более крупные головы, более выраженные носы и большие глаза с широким разрезом.

Японки и японцы больше пользуются косметикой, чем китайцы, и считаются самыми белокожими среди азиатских народов. У китайцев же лица круглее японских и корейских и самые широкие скулы.

Китайцы по сравнению с японцами меньше пользуются косметикой, и у них самая темная кожа из представителей трех народов, поэтому они не любят загорать.

А вот у корейцев самые плоские лица, тонкие носы и высокие квадратные скулы. Еще считается, что у них маленькие ладони.

Китайцев образно сравнивают с котятами, японцев - с рыбками, у которых глаза немного навыкате, а корейцев - с куклами. Это связано с тем, что жители Кореи являются приверженцами многочисленных пластических операций на лице, что делает их схожими с красивыми куклами.

Что касается различий в языке, то у китайцев он тоновый,с понижением и повышением интонации, а у корейцев в конце фраз обязательно идут звуковые маркеры вежливости. Японцы же говорят без ударений, тихо, приглушенно и монотонно-вежливо.

Если брать в расчет поведение, то самыми шумными считаются китайцы. Они громко разговаривают, плюются и издают неприличные звуки в общественных местах.

Японцы, наоборот, крайне сдержанные, тихие и деликатные, поэтому в Японии всегда очень тихо даже в людных пространствах.

Японцы считаются приверженцами моды и известных мировых марок, у них очень хорошее чувство стиля и прекрасный вкус. Китайцы же не всегда красиво сочетают одежду, могут не попадать в тон.

Мужчины-китайцы часто носят спортивную одежду, а женщины запросто могут выйти в магазин прямо в пижаме. Корейцы находятся примерно посередине: они одеваются лучше китайцев, но не дотягивают до японцев.