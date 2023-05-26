Дачники рассказали, как вырастить укроп без зонтиков: простой способ для всех

Этого можно избежать, если посадить тот сорт укропа, который не формирует зонтиков в большом количестве.

Но и обычные сорта также можно выращивать только на зелень. Для этого существует один интересный способ.

Для начала нужно сложить семена в мешочки из марли и вымачивать их в воде, постоянно поддерживая ее температуру на уровне не ниже 50 градусов.

Затем семена выкладывают на влажную ткань и накрывают легким материалом, оставив их до прорастания (примерно на 5 дней).

Посадочный материал просушивают и сажают не рядками, а кучкой в лунки размером 10-15 см. После посадки почву нужно хорошо полить.