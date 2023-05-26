Приянка Чопра уволилась, когда режиссер потребовал показать ее нижнее белье

Это произошло, когда она начала сниматься в Болливуде в начале 2000-х годов. Ей предстояло сыграть сцену соблазнения.

Чопра хотела надеть несколько слоев одежды, чтобы постепенно снимать их. Но эта идея не понравилась режиссеру.

Он заявил, что девушка должна показать нижнее белье, поскольку зрители смотрят фильмы именно из-за этого.

Чоправ утверждает, что режиссер сказал это даже не ей, а стилисту на съемочной площадке, что было очень унизительно.

Чопра сказала, что продолжала работать еще два дня, в конечном итоге уйдя из проекта. При поддержке своего покойного отца Чопра решила вернуть съемочной группе все, что ранее было потрачено на съемки.

Несколько лет спустя Чопра в конце концов перешла из Болливуда в Голливуд, что, по ее словам, было непросто. Сейчас она замужем за музыкантом Ником Джонасом. У пары есть дочь Мальти, 1 год.