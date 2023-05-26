В Греции из канализации спасли троих медвежат на глазах отчаявшейся медведицы

Их мать долго и отчаянно пыталась вывести троих малышей из канализации, что видно на видео, снятом охотниками.

Последние предупредили о происшествии греческую организацию по защите медведей Arcturos.

Специалисты смогли вытащить медвежат из канала.

По словам зоозащитников, медведица наблюдала за спасательной операцией издалека.

«После спасения медведи убежали в лес», — рассказал в пятницу представитель Arcturos Панос Стефану, немецкому агентству печати.

Активисты хотят быть уверены, что подобное больше не повторится, и разместили на канале деревянные поддоны, чтобы медведи могли забраться на них, если это произойдет снова, добавил он.

Они также наблюдают за местностью, чтобы увидеть, как будет вести себя мама и нужна ли трем спасенным медвежатам дополнительная помощь.

Организация по охране дикой природы опубликовала несколько видео и фото с акции.

Всего под защитой организации в настоящее время проживает 20 медведей. По словам Стефану, двенадцать маленьких медвежат уже выпущены обратно в дикую природу.