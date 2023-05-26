Хороший урожай крыжовника зависит от правильной подкормки, своевременной обрезки и нужных соседей

Некоторые садоводы в целях экономии площади сажают между кустами крыжовника цветы или овощи. Этого делать не нужно, потому что однолетние растения, растущие возле крыжовника, отнимают у него питательные вещества.

Крыжовник любит качественную и своевременную подкормку. Сразу после цветения его нужно подкормить 10 килограммами перепревшего навоза или компоста, разбросав их под кустами.

После сбора урожая необходимо рассыпать под каждым кустом 5 столовых ложек суперфосфата и 1 столовую ложку сульфата калия. Удобрения заделывают в почву граблями и сверху поливают водой.

Чтобы повысить урожайность куста, следует обрезать верхушки молочных побегов, когда они достигнут своего максимума (примерно в конце июня - начале июля). Нужно отсчитать снизу 5-7 междоузлий и удалить лишнее секатором.