Дачник со стажем дал совет, чем удобрять огурцы в июне, чтобы урожай радовал

Рассказываем, чем опытные огородники удобряют свои огурцы, чтобы потом хвастаться богатым урожаем.
Часть дачников, в том числе и бывалых, предпочитают не возиться с органикой и с самодельными подкормками на основе народных средств.
Им проще купить готовый вариант, удобный в применении, полностью сбалансированный, созданный специально для огурцов.
Но многие по-прежнему отдают предпочтение натуральным удобрениям, желая выращивать по-настоящему чистые, безопасные, экологичные продукты.
Предлагаем вам особое средство, которое и витаминами растения обеспечит, и даст защиту от многих огуречных болезней.
Предложенный метод, кстати, подходит как для взрослых растений, так и для совсем молодой рассады.
Объясняем, как приготовить. Нужен один банан, который вы съедаете, оставляя шкурку для приготовления удобрения.
Шкурку надо промыть и положить в банку на три литра, добавить в емкость шелуху лука. Можно на глаз положить 2-3 горсточки. Туда же наливаем воду.
Смесь настаиваем три дня. Готовое средство процеживаем. Переходим к подкормке. На один куст требуется всего три ложки этого удобрения.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__