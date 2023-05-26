Дачник со стажем дал совет, чем удобрять огурцы в июне, чтобы урожай радовал

Рассказываем, чем опытные огородники удобряют свои огурцы, чтобы потом хвастаться богатым урожаем.

Часть дачников, в том числе и бывалых, предпочитают не возиться с органикой и с самодельными подкормками на основе народных средств.

Им проще купить готовый вариант, удобный в применении, полностью сбалансированный, созданный специально для огурцов.

Но многие по-прежнему отдают предпочтение натуральным удобрениям, желая выращивать по-настоящему чистые, безопасные, экологичные продукты.

Предлагаем вам особое средство, которое и витаминами растения обеспечит, и даст защиту от многих огуречных болезней.

Предложенный метод, кстати, подходит как для взрослых растений, так и для совсем молодой рассады.

Объясняем, как приготовить. Нужен один банан, который вы съедаете, оставляя шкурку для приготовления удобрения.

Шкурку надо промыть и положить в банку на три литра, добавить в емкость шелуху лука. Можно на глаз положить 2-3 горсточки. Туда же наливаем воду.

Смесь настаиваем три дня. Готовое средство процеживаем. Переходим к подкормке. На один куст требуется всего три ложки этого удобрения.