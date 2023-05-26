Знающий огородник назвал средства для защиты томатов и улучшения плодоношения, применять нужно в июне

Предложенные средства помогут добиться сразу нескольких целей: обеспечить защиту томатам, укрепить иммунитет, повысить способность к плодоношению.

В июне желательно подкормить томаты мочевиной. Она помогает нарастить зелень, сформировать бутоны, а потом и крупные сочные плоды.

Опрыскайте кусты раствором: на 10 л воды берем 50 г мочевины.

Когда завязи уже появились, предложите помидорам фосфор и калий. Приготовьте такое удобрение: на десятилитровое ведро воды добавьте по 10 г суперфосфата и сернокислого калия.

Еще одни важный элемент, в котором нуждаются томаты в начале лета, это медный купорос. Вносим его обязательно в тех случаях, когда замечаем скручивание листиков.

Нельзя добавлять купорос в большой концентрации, его нужно хорошо разбавлять. Для опрыскиванием делаем такое простое средство: на литр воды берем всего один грамм медного купороса.

Получается 0,1-0,2% раствор, безопасный для растения.