Садовод со стажем рассказал, какие ошибки делают дачники при выращивании хвойных

Даже опытные садоводы могут допускать ошибки, по не знанию или из-за халатного отношения к растениям.

Предлагаем несколько полезных советов, которые помогут избежать проблем при выращивании зеленых красавиц.

Хвойным нужна плодородная, качественно дренированная почва. Если у вас другая земля, ее надо улучшать еще до начала посадок.

Если посадить в плохой грунт, дерево быстро зачахнет и не будет расти.

Хвойные культуры надо высаживать на достаточную глубину, она должна быть больше, чем объем корней. Корень, расположенный у поверхности, замерзнет зимой или начнет гнить в жару.

Посадка на возвышенности - плохая идея. Там хвойные будут плохо расти, и в конце концов увянут.

Обязательно обеспечьте хвойные таким местом, где будет достаточно солнечного света, в тени растения остановят рост и могут даже погибнуть.

Если время для посадок выбрано неверно, то растения не приживутся, не смогут приспособиться к новым условиям. Они будут плохо расти или все закончится полной гибелью саженцев.

Надо помнить, что некоторые хвойные можно сажать только осенью или весной, а не в начале лета.