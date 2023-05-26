Садовод со стажем рассказал, какие ошибки делают дачники при выращивании хвойных

Даже опытные садоводы могут допускать ошибки, по не знанию или из-за халатного отношения к растениям.
Предлагаем несколько полезных советов, которые помогут избежать проблем при выращивании зеленых красавиц.
Хвойным нужна плодородная, качественно дренированная почва. Если у вас другая земля, ее надо улучшать еще до начала посадок.
Если посадить в плохой грунт, дерево быстро зачахнет и не будет расти.
Хвойные культуры надо высаживать на достаточную глубину, она должна быть больше, чем объем корней. Корень, расположенный у поверхности, замерзнет зимой или начнет гнить в жару.
Посадка на возвышенности - плохая идея. Там хвойные будут плохо расти, и в конце концов увянут.
Обязательно обеспечьте хвойные таким местом, где будет достаточно солнечного света, в тени растения остановят рост и могут даже погибнуть.
Если время для посадок выбрано неверно, то растения не приживутся, не смогут приспособиться к новым условиям. Они будут плохо расти или все закончится полной гибелью саженцев.
Надо помнить, что некоторые хвойные можно сажать только осенью или весной, а не в начале лета.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__