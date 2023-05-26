В Индии чиновник приказал опорожнить водохранилище, чтобы найти потерянный телефон

21:08 2023-05-26

Чиновник в Индии был отстранен от работы после того, как приказал слить воду из резервуара, чтобы забрать свой телефон.

Потребовалось три дня, чтобы откачать миллионы литров воды из водохранилища после того, как Раджеш Вишвас уронил туда устройство, делая селфи.

К моменту обнаружения телефон был слишком залит водой, чтобы работать.

Вишвас утверждал, что он содержит конфиденциальные правительственные данные и нуждается в извлечении, но его обвинили в злоупотреблении своим положением.

В воскресенье инспектор по пищевым продуктам уронил свой телефон Samsung стоимостью около 1200 долларов на плотину Херкатта в центральном индийском штате Чхаттисгарх.

После того, как местные водолазы не смогли его найти, он заплатил за доставку дизельного насоса, сообщил Вишвас в видеообращении, цитируемом индийскими СМИ.

Насос работал в течение нескольких дней, выпустив около двух миллионов литров воды, что, по сообщениям, достаточно для орошения 6 кв.км сельскохозяйственных угодий.

Откачка воды была остановлена, когда по жалобе прибыло другое должностное лицо из отдела водных ресурсов.

Но его действия вызвали критику со стороны политиков, а национальный вице-президент оппозиционной партии БДП написал в Твиттере: «Когда в жаркое лето люди зависят от цистерн для водоснабжения, офицер слил 41 лакх литров, которые можно было бы использовать для орошения 7-ми кв.км. земли».