В Индии чиновник приказал опорожнить водохранилище, чтобы найти потерянный телефон

Потребовалось три дня, чтобы откачать миллионы литров воды из водохранилища после того, как Раджеш Вишвас уронил туда устройство, делая селфи.

К моменту обнаружения телефон был слишком залит водой, чтобы работать.

Вишвас утверждал, что он содержит конфиденциальные правительственные данные и нуждается в извлечении, но его обвинили в злоупотреблении своим положением.

В воскресенье инспектор по пищевым продуктам уронил свой телефон Samsung стоимостью около 1200 долларов на плотину Херкатта в центральном индийском штате Чхаттисгарх.

После того, как местные водолазы не смогли его найти, он заплатил за доставку дизельного насоса, сообщил Вишвас в видеообращении, цитируемом индийскими СМИ.

Насос работал в течение нескольких дней, выпустив около двух миллионов литров воды, что, по сообщениям, достаточно для орошения 6 кв.км сельскохозяйственных угодий.

Откачка воды была остановлена, когда по жалобе прибыло другое должностное лицо из отдела водных ресурсов.

Но его действия вызвали критику со стороны политиков, а национальный вице-президент оппозиционной партии БДП написал в Твиттере: «Когда в жаркое лето люди зависят от цистерн для водоснабжения, офицер слил 41 лакх литров, которые можно было бы использовать для орошения 7-ми кв.км. земли».