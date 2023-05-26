Дачный эксперт назвал эффективные средства борьбы с капустной блошкой

Рассказываем, как победить капустную блошку - быстро и эффективно.
Химия
Инсектициды применяются весьма успешно, дают хорошие быстрые результаты. Купить препараты можно в специальных магазина.
Естественные методы
Здесь задействуются естественные природные враги капустных блошек. Так, огородники охотно прибегают к "услугам" божьих коровок, златоглазок, которые едят взрослых особей и личинок.
Физическое воздействие
Уничтожить вредителя можно ультрафиолетом или воздействием низкими температурами. Это помогает в борьбе с личинками блошек.
Агротехника
Борьба с сорняками, рыхление, прореживание - вот простые методы, которые лишают блошек пристанища, и позволяют естественным недругам быстрее их отыскать в зарослях.
Народные средства
Эффективно работают против блошек отвары трав, выделяющих эфирные масла. Этими отварами нужно опрыскать растения. Подойдут для таких целей чеснок, лук, полынь.
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