Дачный эксперт назвал эффективные средства борьбы с капустной блошкой

Рассказываем, как победить капустную блошку - быстро и эффективно.

Химия

Инсектициды применяются весьма успешно, дают хорошие быстрые результаты. Купить препараты можно в специальных магазина.

Естественные методы

Здесь задействуются естественные природные враги капустных блошек. Так, огородники охотно прибегают к "услугам" божьих коровок, златоглазок, которые едят взрослых особей и личинок.

Физическое воздействие

Уничтожить вредителя можно ультрафиолетом или воздействием низкими температурами. Это помогает в борьбе с личинками блошек.

Агротехника

Борьба с сорняками, рыхление, прореживание - вот простые методы, которые лишают блошек пристанища, и позволяют естественным недругам быстрее их отыскать в зарослях.

Народные средства

Эффективно работают против блошек отвары трав, выделяющих эфирные масла. Этими отварами нужно опрыскать растения. Подойдут для таких целей чеснок, лук, полынь.