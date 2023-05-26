Дачники рассказали, как самому приготовить аналог Фитоспорина из бесплатных компонентов

23:53 2023-05-26

Фитоспорин используется дачниками достаточно часто. Не все знают, что существует замена этому средству, которую можно приготовить самому из бесплатных компонентов.

После покоса травы нужно собрать ее в кучу, накрыть плотным материалом и оставить в затененном месте, слегка сбрызнув водой.

Через неделю килограмм подпревшей травы  следует залить 5 л воды, добавить 1 ч.л. мела и поставить емкость на огонь.

Состав нужно довести до кипения, постоянно помешивая деревянной палкой, а затем варить 30 минут.

Затем отвар остужают и процеживают, настаивают двое суток, а перед использованием разводят 10 л воды на 500 мл раствора.

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