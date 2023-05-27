Дачный эксперт рассказал, как использовать зубную пасту для увеличения урожая капусты

При малейших признаках их появления необходимо срочно начинать обработку растений. Сделать это можно при помощи дешевого, но эффективного средства.
Достаточно взять 5 ст.л. зубной пасты с ментолом или мятой и развести их в ведре воды, а затем настоять несколько часов под крышкой.
Полученный состав используется для опрыскивания капусты. Проводить эту процедуру лучше в вечерние часы.
Если опрыскать растения днем, да еще и в солнечную погоду, листья капусты получат серьезные ожоги.
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